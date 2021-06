Boxe Lugo presenta una serata con ben otto incontri alla pista di pattinaggio Up and Down

La società Boxe Lugo, alla presenza del Vicesindaco e Assessore allo Sport Lino Montalti, presenta alla stampa l’evento che si terrà venerdì 2 luglio 2021 presso la pista di pattinaggio Up and Down in via Piratello. Boxe Lugo, società che tra 4 anni festeggerà il primo secolo di vita, è attualmente presieduta da Alvaro Valmori e tecnicamente diretta dal Maestro Francesco Damiani ex pugile di fama mondiale cresciuto pugilisticamente in questa società.

La riunione del 2 luglio è organizzata da Boxe Lugo con il patrocinio del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni. Verranno effettuati otto incontri: sei incontri di dilettanti e due di professionisti. Gli incontri di professionisti della categoria Superwelter si terranno alla distanza di sei riprese e avranno come protagonisti

Nicola Quarneti – Boxe Lugo contro Davide Jesus – Colonia Versus Accademy Roma e

Maicol Mainenti – Boxe Lugo contro Davide Passero – Colonia Panthers Lauri Varese

Nell’occasione verrà assegnato il III° Memorial Ivo Visani al pugile più tecnico

Primo Memorial Giancarlo Medri al pugile più combattivo.