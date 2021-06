Il Circolo Velico Ravennate tra Laser, RS Feva e gli eventi internazionali della classe 420

Continua l’attività agonistica degli equipaggi del Circolo Velico Ravennate, impegnati tra Laser, 29er e 420, per i quali è imminente la disputa del Mondiale in quel di Sanremo e dell’Europeo a Formia.

Brillano i Laser del Circolo Velico Ravennate tra le boe del Memorial Sorci, evento svoltosi lo scorso fine settimana grazie all’organizzazione del Club Nautico Rimini. Grazie a un 2-1-1 la vittoria tra gli Standard è andata a Matteo Guardigli che ha anticipato Luca Valentino di un solo punto mentre ai piedi del podio si è fermato un competitivo Luca Babini. Tra i Radial, invece, Federico Asioli ha mancato il podio di un solo punto ed è finito quarto con il giovanissimo Andrea Trerè che ha rimediato il tredicesimo posto. Elia Vitali, coach della squadra Laser del Circolo Velico Ravennate, ha commentato: “Siamo molto contenti per l’ottimo risultato di squadra ottenuto! La giornata è stata contraddistinta da vento leggero e oscillante ma i ragazzi si sono adattati al meglio. Ora proseguiamo gli allenamenti, sia a Ravenna che al Lago di Garda, con l’obiettivo di arrivare pronti ai prossimi appuntamenti della stagione”. Soddisfatto anche Jacopo Pasini, consigliere del sodalizio di Via Molo Dalmazia, che ha aggiunto: “Come circolo siamo davvero orgogliosi della crescita della nostra squadra Laser, crescita che tocchiamo con mano giorno dopo giorno anche al di la dei risultati: il gruppo è giovane e promettente ed Elia Vitali sta facendo un grande lavoro per tenere alta la concentrazione e dare ai ragazzi i giusti stimoli”.

Gargnano – Si è concluso ieri presso il Circolo Vela Gargnano il Summer Meeting riservato alla classe RS Feva che ha visto in acqua una quarantina di equipaggi. Il Circolo Velico Ravennate era presente con tre binomi, coordinati accompagnati dal coach Giovanni Stella: Riccardo e Anna Cecchetto, Raul Bottura con Sofia Titolo del Circolo Nautico del Savio e Carlotta Palmarini con Maria Elena Haag. Sabato, al termine di una giornata complicata a causa del vento leggero, gli equipaggi bizantini si trovavano al quinto, al sesto e all’ottavo posto mentre domenica, al fronte di condizioni di vento teso da nord, gli equipaggi Cecchetto-Cecchetto e Bottura-Titolo hanno dato il meglio, ergendosi a protagonisti indiscussi della competizione. Purtroppo il vento forte ha un po’ penalizzato l’equipaggio Palmarini-Haag, più leggero e con meno esperienza, che comunque si è difeso al meglio delle proprie possibilità. Dopo otto prove la classifica finale vede al primo posto Riccardo e Anna Cecchetto e al secondo posto Raul Bottura e Sofia Titolo, con Carlotta Palmarini e Maria Elena Haag quattordicesime. Il prossimo appuntamento sarà a metà luglio a Riva del Garda.

Mondiale 420, la squadra del CVR verso Sanremo

Sanremo – Guidata da Stefano Marchetti, coach tra i più stimati nell’ambito della classe 420, la squadra del Circolo Velico Ravennate è pronta per un luglio ricco di impegni internazionali. Già domani, 30 giugno, i binomi del sodalizio bizantino selezionati per il Campionato Mondiale di Sanremo saranno in viaggio per la Città dei Fiori, dove già dalle prossime ore inizieranno le operazioni di stazza delle barche. “Il mese di luglio è il mese dei main event della classe 420: avremo il Mondiale dal 4 al 10 alla Marina degli Aregai, vicino a Sanremo, e l’Europeo a Formia dal 24 al 30 – spiega Marchetti – Avere i due eventi internazionali in Italia è una fortuna, dato che organizzare e gestire trasferte internazionali ai tempi del Covid non è affatto semplice. Al Mondiale parteciperemo con gli equipaggi che si sono qualificati al termine delle quattro prove di selezione e quindi con Edoardo Bocale e Tommaso Molinari, che gareggeranno per il titolo assoluto, e poi due team Under 17, Camilla Ivaldi con Gregorio Penso e Giacomo Gaurdigli e Lorenzo Ricci, per i quali si tratterà disuna delle prime esperienze di così alto livello – prosegue Marchetti – L’Europeo, invece, sarà solo per gli Under 19 e quindi non potranno partecipare Bocale-Molinari, ormai sono fuori quota. A Formia, però, a Ivaldi-Penso e Guardigli-Ricci si aggiungeranno Alberto e Jacopo Chersoni”.