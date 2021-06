La squadra del CT Zavaglia di Ravenna promossa in serie B1

La squadra del Circolo Tennis Zavaglia Sva Dakar di Ravenna è stata promossa in serie B1 dopo aver dominato il proprio girone. La promozione in B1 è l’ultima di una serie consecutiva di tre promozioni dalla serie D1. Il team ravennate, sponsorizzato dalla Sva Dakar e capitanata da Pietro Licciardi, ha fatto terra bruciata sui propri passi sconfiggendo nell’ordine il TC La Meridiana di Modena per 5/1, il Villafranca di Verona per 6/0, il CA Faenza per 5/1, il TC Matelica per 4/2, lo Sporting Club Sassuolo per 5/1 e da ultimo il TC Massalombarda per 5/1, vincendo così il proprio girone e ottenendo la promozione in B1 direttamente senza passare dai play off.

L’anno prossimo quindi si cimenterà nella serie B1 con l’intendo di ottenere una nuova promozione ed approdare così in serie A, obiettivo finale del CT Zavaglia Sva Dakar. La formazione ravennate oltre a utilizzare giocatori locali come Pietro Licciardi, Alessandro Dragoni, Davide della Tommasina, Edoardo Lanza Carriccio, e Carlo Caniato, si è valsa dell’apporto di Nerman Fatic, giocatore bosniaco che si allena presso il circolo ravennate ed attualmente n. 340 al mondo, Esteve Lobato, giocatore spagnolo n. 326 e Santos Bruno, brasiliano n. 337. Ora il capitano Licciardi ed il responsabile della squadra Umberto Crocetti sono già al lavoro per imbastire la squadra per il nuovo anno.