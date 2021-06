Ottime partite per i manfredi nei tornei della ripartenza. Vincono Under 14 e Under 16

Si sono fatti trovare davvero pronti al via. I giovani del Faenza calcio si sono ben comportati al ritorno in campo per i “tornei della ripartenza” varati dalla FIGC Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Dopo un anno quasi senza attività, con allenamenti individuali, i calciatori manfredi hanno dimostrato affiatamento, tecnica e grande passione per il proprio sport.

Bene tutte le squadre, dai Pulcini 2011 e 2010, agli Esordienti 2009 e 2008 (questi ultimi vincitori del torneo di Classe), agli Under 14 (2007) allenati da Fabio Montevecchi e gli Under 16 (2005) di Matteo Negrini: entrambi i team si sono infatti classificati al primo posto nei rispettivi campionati. Ottime partite anche degli Under 15 (2006) e gli Under 17 (2004).

Soddisfazione da parte della società biancoazzurra, espressa dal direttore sportivo Nicola Cavina: “Faccio i complimenti a tutte le squadre, in particolare ad Under 14 e Under 16. Entrambe hanno fatto vedere di essere cresciute molto in questo anno difficile in cui i ragazzi si sono allenati parzialmente e individualmente e senza partite ufficiali. Hanno dimostrato identità di gioco, di aver lavorato bene e hanno vinto con merito i propri minicampionati. Che sia di buon auspicio per i prossimi difficili campionati Elite in cui saranno impegnate da ottobre”. La breve stagione della ripartenza è dunque terminata, ma già si avvia la nuova quella della definitiva ripresa, si spera.

Da inizio luglio, infatti, torneranno gli Open camp con gli staff tecnici e la programmazione allenamenti della prossima stagione 21/22.

Dal 5 al 16 luglio, i tecnici qualificati UEFA e FIGC aspetteranno i giovani che vogliono cimentarsi con il gioco del calcio presso i campi in sintetico ed erba naturale del centro sportivo San Rocco. Gli allenamenti, riservati alle categorie “piccoli amici”, “primi calci” e “pulcini” (annate 2017-2016-2015; 2014-2013; 2012-2011), saranno tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, totalmente gratuiti e aperti a tutti.

Per quanto riguarda le altre annate queste sono le date: Allievi (2005-2006) 5 e 12 luglio, Giovanissimi (2007-2008) 7 e 14 luglio, Esordienti (2009-2010): 6, 8, 13 e 15 luglio.

Identico l’orario, sempre dalle 18 alle 20. Per partecipare bisogna scaricare i moduli di partecipazione dal sito www.faenzacalcio.it oppure dalla pagina Facebook o Instagram e portarli compilati al primo allenamento.