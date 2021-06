Si chiama Mauro Bussi, è di Faenza ed è il nuovo campione italiano di Orienteering

In concomitanza coi Campionati regionali veneti, la FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) ha colto l’occasione per mettere in palio i titoli Sprint e Middle di corsa orientamento rispettivamente ad Asiago e in Val Formica (VI). Le competizioni si sono avvalse dell’impeccabile organizzazione delle Società ASD Erebrus Orientamento Vicenza e ASD Asiago 7 Comuni SOK, con la tracciatura a cura di Daniele Danieli.

Nella prima giornata si è tenuta la gara sprint ad Asiago, con una serie iniziale di punti veloci e filanti da individuare nel centro storico per poi passare a una parte conclusiva molto più rapida e meno tecnica dentro al Parco Mille Pini. La classifica finale si è chiusa con Daniele Jabr 8° e Mauro Bussi 13° nella categoria M35.

Ma il capolavoro di Mauro Bussi si è concretizzato il secondo giorno di prove, nella gara middle (distanza media). Contornato dai paesaggi della Val Formica, il rappresentante della Carchidio Strocchi ha chiuso il percorso con un paio di minuti sugli avversari, dopo una prestazione pulita e priva di errori senza che nessuno lo abbia potuto insidiare nella scalata al titolo nazionale FSSI.

Ottima prestazione anche del compagno di squadra Daniele Jabr, giunto quinto all’arrivo.