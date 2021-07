Urban Trail sold out. Esauriti in tre settimane i 500 posti disponibili

Con un giorno di anticipo, in sole tre settimane, sono stati bruciati i 500 posti disponibili per partecipare all’Urban Trail Ravenna Città d’acque che si svolgerà nelle prime ore del mattino di domenica 4 luglio.

La seconda edizione in tempo di Covid 19 per ragioni di sicurezza non permette numeri più alti.

Il successo della formula che premia la partecipazione di tutti, svela luoghi segreti in orari in cui la città è più accogliente e ‘penetrabile’, segnala anche la voglia di riprendere i ritmi e le abitudini ‘normali’.

L’organizzazione sottolinea che sul posto non sarà possibile effettuare nuove iscrizioni e che l’area ritrovo/partenza/arrivo sarà interdetta agli spettatori fino alle ore 9.

Per la visita guidata dedicata alla Ravenna nei tempi di Dante sono disponibili gli ultimi 5 posti; iscrizioni su www.trailromagna.eu