Ail Cup al Circolo Amici della Vela di Cervia: una trentina le imbarcazioni iscritte

Vela e solidarietà continuano a formare un binomio vincente a Cervia. Il Circolo “Amici della Vela” ha organizzato domenica scorsa la sedicesima edizione dell’AIL CUP “Memorial Mazzotti”, una veleggiata a scopo benefico su percorso a boe – aperta ad imbarcazioni d’altura da diporto e derive – organizzata in collaborazione con l’AIL di Forlì Cesena (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), il cui incasso è stato come sempre devoluto all’Associazione per la ricerca medica nella lotta contro la leucemia e per finanziare il servizio di assistenza domiciliare ematologica nella provincia di Forlì Cesena.

L’occasione benefica, la felice condizione meteo e la voglia di vivere all’aria aperta dopo i lunghi mesi del lockdown, sono stati ingredienti sufficienti a spingere molti appassionati a partecipare all’iniziativa: che ha registrato un numero record di adesioni, quasi una trentina.

Nelle diverse categorie, si sono imposti “Indiana” di Danilo Vivarelli (categoria Zero), “Don Chisciotte” di Marco Maccaferri (Alfa), “Marathon” di Valentina Buscaroli (Charlie), “Terry lupo di mare” di Giacomo Zambelli (Delta), “Jocker” di Vincenzo Palumbo (Echo), “Cassiopea” di Patrizia Pini (Fox Trot), “Kamir” di Maurizio Piancastelli (Passatore) e “Be Beef” di Roberto Giovannini (J24).

Presenti al Circolo anche i rappresentanti dell’associazione AIL, che hanno partecipato alla premiazione andata in scena nel giardino del Circolo alla fine della regata.