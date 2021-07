Federico Marchetti batte il faentino Noah Perfetti e si aggiudica il torneo nazionale Open del CT Cervia

Federico Marchetti si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus”, dotato di 1.000 euro di montepremi. Il 2.3 portacolori del Tennis Modena era accreditato sin dalla vigilia della prima testa di serie ed ha messo in fila con sicurezza Mattia Moscarelli nei quarti, in semifinale il giovane ravennate Gianmaria Migliardi ed in finale per 3-6, 6-4, 6-3 il n.2 del tabellone cervese, il faentino Noah Perfetti (Tc Faenza), che nell’altra semifinale aveva fermato la bella corsa del ravennate Enrico Lanza Cariccio. Al termine le premiazioni effettuate dal maestro Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo, dal giudice arbitro Ottaviano Turci e dal giudice di sedia Luciano Donini.

Ottavi: Federico Marchetti (2.3, n.1)-Alessandro Bagnara (2.6) 6-3, 6-2, Mattia Moscarelli (2.7)-Francesco Rastelli (2.6) 6-4, 7-6, Giacomo Gobbi (2.4, n.4)-Leonardo Iemmi (2.7) 7-5, 6-4, Gianmaria Migliardi (2.5, n.5)-Enea Castelvetro (3.1) 6-1, 6-1, Andrea Calogero (2.4, n.3)-Luca Bartoli (2.6) 6-0, 6-4, Nicola Ravaioli (2.8)-Alessandro Galassi (2.8) 6-3, 3-0 e ritiro, Noah Perfetti (2.4, n.2)-Alessio Bulletti (2.6) 4-6, 6-2, 6-0. Quarti anche per Enrico Lanza Cariccio (2.7). Quarti: Marchetti-Moscarelli 6-2, 6-4, Migliardi-Gobbi 6-7, 7-6, 6-1, Lanza Cariccio-Calogero 6-2, 1-0 e ritiro, Perfetti-Ravaioli 6-0, 6-1. Semifinali: Marchetti-Migliardi 6-0, 6-0, Perfetti-Lanza Cariccio 6-2, 3-6, 6-2.

Intanto sui campi del Ct Cervia è in pieno svolgimento un altro torneo nazionale, il memorial “Mario Cortesi” dotato di 500 euro di montepremi.

Maschile, 2° turno: Daniele Friguglietti (4.5)-Rocco Mazzeo (4.4) 6-1, 6-2, Matteo Corbolini (4.6)-Fabio Vinetti (4.4) 6-4, 6-4, Gian Pietro Marrobbio (4.4)-Enrico Ravegnini (4.5) 2-6, 6-4, 10-5, Davide Bernabini (4.4)-Gianluca Nassetti (Nc) 7-5, 6-1. Turno di qualificazione: Giacomo Guerra (4.4)-Alex Vincenzi (4.3, n.1) 7-5, 6-0, Cristian Pagani (Nc)-Federico Fiorini (4.3, n.5) 6-1, 6-0, Jacopo Severi (4.4)-Luigi Vicari (4.3, n.9) 6-1, 6-2.

Femminile, 1° turno: Valentina Benati (4.6)-Milena Casali (Nc) 6-2, 7-6. 2° turno: Irene Fortunati (4.4)-Vittoria Salami (Nc) 3-6, 6-1, 12-10. Turno di qualificazione: Carolina Bondi (4.1, n.2)-Chiara Melchioni (4.4) 6-0, 6-2.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttore di gara Andrea Mazzavillani.