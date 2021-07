Pallamano Romagna U15 femminile alle finali nazionali

La formazione Under 15 femminile della Pallamano Romagna è pronta ad affrontare le finali nazionali di categoria a Misano Adriatico, Rimini e Riccione. Dal 7 al 10 luglio le ragazze di coach Simone Ferraresi e Barbara Vincenzi scenderanno in campo all’inseguimento di un sogno che si chiama Scudetto. Il tutto a coronamento di una stagione formidabile fatta solo di vittorie, a parte i ko con le toscane del Tushe Prato, una fase finale regionale da paura con due successi eclatanti e la consapevolezza che tutti i sacrifici fatti hanno avuto una degna ricompensa.

Saranno 11 le squadre a contendersi il titolo, suddivise in due gironi; la formula prevede un girone all’italiana, con la qualificazione alle semifinali per le prime 2 di ogni girone. Le semifinali e il cosiddetto “final day” verrano trasmessi in diretta sul portale dell’evento e sul canale YouTube federale (www.youtube.com/pallamanotvfigh).

La Pallamano Romagna se la vedrà contro le venete di Oderzo, le pugliesi di Conversano, le reggiane di Casalgrande, le marchigiane di Camerano e le altoatesine di Brunico. Nell’altro tabellone, si sfideranno le lombarde di Brescia, le altoatesine di Tesimo, le siciliane di Aretura, le toscane di Prato e le lombarde di Cassano Magnago.

Calendario della Pallamano Romagna:

Mercoledì 7 luglio

ore 10,15 a Rimini Pallamano Romagna-Brunico

ore 18,30 a Rimini Pallamano Romagna-Conversano

Giovedì 8 luglio

ore 10,15 a Riccione Pallamano Romagna-Spallanzani

ore 16,00 a Misano Pallamano Romagna-Oderzo

Venerdì 9 luglio

ore 10,15 a Rimini Pallamano Romagna-Camerano