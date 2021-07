Ravenna FC: un nuovo allenatore e un nuovo responsabile area tecnica. Cicognani: “Saranno ufficializzati a breve”

Al termine del Consiglio di Amministrazione di Ravenna FC 1913 Spa è il consigliere Ermanno Cicognani a prendere parola: “Il Consiglio odierno era importante per fare il punto della situazione e capire come operare nel migliore dei modi per il futuro della società, anche perché le potenziali proposte di acquisto si sono rivelate prive di concretezza. Al momento l’assetto societario è in via di definizione ed ampliamento. Ci sono ottime possibilità di coinvolgere imprenditori pronti ad aderire al nostro progetto. Allo stesso tempo sono state individuate figure professionali che occuperanno ruoli di rilievo nell’organigramma societario. Mi riferisco in particolare ad un responsabile dell’area tecnica ed al nuovo allenatore per la prossima stagione. Entrambi verranno ufficializzati a breve. Sono altresì in corso contatti con un professionista che coordini l’area comunicazione e marketing della società”.

“Prioritaria è stata la valutazione delle imminenti scadenze federali ed abbiamo riscontrato che la società è in regola e pronta all’iscrizione al campionato di serie D e che a breve verranno sbloccate le fideiussioni da parte della Lega Pro. Ciò a conferma del puntuale e rigoroso rispetto degli impegni assunti in questi anni.” ha concluso Cicognani.