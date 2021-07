Semifinale Italia-Spagna. Maxi schermo in piazza Costa, davanti al Mercato Coperto di Ravenna

In occasione della semifinale calcistica di Uefa Euro 2020 tra Italia e Spagna, in programma domani martedì 6 luglio dalle ore 21, il Mercato Coperto, a Ravenna, ha deciso di allestire, in collaborazione con Costa Cafè, un maxi schermo.

Posizionato in Piazza Costa davanti all’ingresso del Mercato, con 4 metri di base e 3 di altezza, consentirà una visione perfetta della partita, tifando naturalmente per i colori azzurri.

Per l’occasione è disponibile il menù della piazza: taglieri, hamburger, piadine e crescioni, pizza, grigliate, dolci.

Il concerto di Note di Sapore African Night-Tributo a Miriam Makeba con Lisa Manara e Aldo Betto, in programma domani sera, per sostenere la nostra nazionale è rinviato a venerdì 9 luglio. Prenotazioni Mercato Coperto ai numeri 3428174898 | 0544 244611