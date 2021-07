Bronzo per l’Endas Cervia ai Campionati Italiani di Insieme FGI

Il momento d’oro per l’Endas Cervia Ginnastica Ritmica continua. L’ultimo week end di gare ha regalato un altro successo al team cervese, in occasione dei Campionati Italiani di Insieme F.G.I. a Folgaria, dopo solo qualche mese dalla promozione in serie B . E’ la Squadra Allieve, composta da Ajello Ludovica, Fucci Margherita, Gramellini Sofia, Ravaioli Margherita, Rubboli Nicole e Valdifiori Elisabetta a stupire ed emozionare.

Questa squadra si è presentata alla fase finale, in testa alla classifica, avendo eseguito l’esercizio di gara “5 funi” in maniera esemplare e ha concluso la partecipazione al Campionato Nazionale, con una meritatissima medaglia di Bronzo.

Anche la Squadra Giovanile composta da Brighi Nicole, Gramellini Nicole, Maltoni Caterina, Jakic Allegra e Bagnolini Aurora si è fatta notare per l’ottima preparazione e, dopo aver ottenuto l’accesso alla finale, si classifica al 6° posto.

L’anno sportivo non poteva concludersi in modo migliore, scrivono dall’Endas: sulla pedana di gara tutte le ginnaste agoniste dell’Endas Cervia si sono distinte per l’alto livello tecnico, grazie alla professionalità e alla competenza delle istruttrici Simona Ravaioli, Yana Sinyel’Nikova e Natalia Putko.