Aviators Lugo, arriva la conferma del capitano Jacopo Silimbani

Mentre ancora echeggiano le ultime azioni della ormai archiviata stagione a Lugo non si perde tempo e sono già diverse le novità in vista del prossimo campionato che già da ora vede posizionare le fondamenta con alcuni allenamenti per visionare atleti che potrebbero vestire la maglia degli Aviators.

Nei giorni scorsi era stato annunciato il ritorno sulla panchina di Marcello Casadei che sarà coadiuvato da un altro gradito ritorno che risponde al nome di Gabriele Verdi, ricomponendo cosi come guida tecnica la coppia di due stagioni fa.

La notizia della giornata è invece la conferma del capitano, quel Jacopo Silimbani che alla terza stagione in maglia biancoverde conferma di essere una pedina fondamentale per questa squadra ed attorno al quale arriveranno tanti giovani, tra i quali è prevista anche qualche conferma dalla passata stagione, assieme ad alcuni giocatori di esperienza in modo da garantire una stagione di buon livello, ciò che compete ad un pubblico oramai consolidato come quello lughese.