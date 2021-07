Nove atleti del Circolo Velico Ravennate in gara alle Selezioni Zonali “Optimist”

Si sono svolte a Cattolica le Selezioni Zonali della classe Optimist, valide per gli Under 16 per conquistare l’accesso al Campionato Italiano e alla Coppa del Presidente mentre per gli Under 11 consentivano di ottenere il pass per la Coppa Primavera e la Coppa Cadetti. Si è trattato del secondo appuntamento di qualificazione, dopo quello di Punta Marina.

Nove gli atleti del Circolo Velico Ravennate impegnati tra le boe dei Cadetti – Bianca De Angelis, Anita Neri, Mattia Panvini, Davide Ivaldi, Anna Marri, Amalia Mezzogori, Viola Panichi, Gianmaria Urso, Nicole Torre – grazie al coordinamento della coach Camilla Bert.

Tra gli Juniores, invece, coordinati da “Spike” Maioli, il Circolo Velico Ravennate ha schierato diciotto atleti: Roberto Fabbri, Gian Luca Mengozzi, Diego Truncellito, Domenico Bazzani, Emma Emiliani, Mario Montanari, Amerigo Bottura, Anna De Angelis, Gianmaria Facchini, Elia Uffreduzzi, Valentina Ghirelli, Linda Raspadori, Leo Ivaldi, Lorenzo Pleiadi Lampronti, Alessandro Riccetti, Francesca Gabbricci, Edoardo Masotti e Diego Brera.

L’evento, apertosi di sabato, ha contato su condizioni di vento teso (16-18 nodi da Scirocco) nel corso della prima giornata che hanno messo in difficoltà i più piccoli, costringendo alcuni Cadetti al ritiro mentre si sono distinti Nicole Torre, Gianmaria Urso e Davide Ivaldi. Domenica, invece, la brezza è girata verso Levante ed è diminuita in intensità, assestandosi tra i 6 e i 9 nodi: condizioni ideali, che hanno permesso la disputa di altre due prove prove, per un totale sui due giorni di quattro parziali. Molto bene hanno fatto le piccole esordienti del Circolo Velico Ravennate che hanno risalito la classifica dopo i DNF incassati il giorno prima. Buoni i parziali degli altri piccoli timonieri bizantini, con Mattia Panvini, Davide Ivaldi e Gianmaria Urso ancora sugli scudi.

Tra gli Juniores, invece, tre gli atleti del Circolo Velico Ravennate a fine in top five: Diego Brera è finito secondo con un primo di giornata e quattro punti di ritardo rispetto al vincitore. Quarto si è piazzato Edoardo Gabrotti, mentre quinta, migliore delle femmine, si è classificata Francesca Gabbricci.

Unendo i risultati di Punta Marina a quelli di Cattolica a quelli di Punta Marina sono emersi i nomi dei qualificati ai main event della stagione. Al Campionato Italiano Under 16 prenderanno parte Diego Brera, Edoardo Masotti, Francesca Gabbricci, Alessandro Riccetti, Lorenzo Pleiadi Lampronti. Per la Coppa Cadetti, invece, si sono qualificati Leo Ivaldi, Elia Uffreduzzi, Gianmaria Facchini, Anna De Angelis e Mario Montanari. Infine, alla Coppa Primavela, saranno di scena Mattia Panvini, primo qualificato dei 2012, e Anita Neri.