Under 13 Teodora Torrione chiude stagione al 3° posto in regione, l’under 15 vice-campione regionale in campo per finale nazionale

Per Teodora Torrione ancora una finale regionale giovanile ed ancora un podio. Dopo l’argento conquistato dalle ragazze under 15 nella final-four giocata tre settimane fa a Modena – risultato che consente loro di partecipare al triangolare interregionale con Arena Verona e Virtus Fano che ha preso inizio ieri a Ravenna (nella prima gara le venete hanno superato le marchigiane 3-0) e che si completerà oggi con le ravennati che in mattinata incontreranno le fanesi e nel pomeriggio le veronesi; al primo classificato andrà la qualificazione alle finali nazionali in programma l’ultima settimana di luglio a Palermo – anche le giovanissime under 13 si sono fatte largo in Emilia Romagna, salendo sul 3° gradino del podio.

La squadra di Mariagrazia Montevecchi, raggiunta la Final Four dopo aver vinto il titolo territoriale e il quarto di finale contro le parietà di San Benedetto Cento, nel week-end scorso a Cesena ha ceduto 2-0 nella semifinale contro Piacenza (laureatosi poi campione regionale) per poi superare 2-0 Academy Sassuolo nella finalina per la medaglia di bronzo.

Queste le giovanissime atlete salite sul podio: Sara Benzoni, Arianna Buchyns’ka, Aurora Cambiotti, Anna Guerrini, Greta Manghi, Carlotta Montini, Camilla Neri, Vannesia Richard, Sofia Servadei e Chiara Sintini.