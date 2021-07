Il ravennate Giacomo Gualdi dell’Edera Boxing Gym Ravenna vince sul ring di Monte Colombo

Sabato 10 luglio sul ring di Monte Colombo il ravennate Giacomo Gualdi dell’Edera Boxing Gym Ravenna dimostra le sue qualità con un match tecnicamente perfetto. Due settimane fa a Montelupo Gualdi aveva già incrociato i guanti con Aleksander Checinski della boxe Mugello, aveva pareggiato ma non era rimasto soddisfatto del verdetto, questa volta invece non lascia dubbi vincendo tutte e 3 le riprese, Checinski ha provato in tutti i modi ad aggredire Gualdi che con un ottimo movimento di tronco è riuscito a schivare ogni suo colpo rientrando e portando a segno colpi precisi. Gualdi in soli 2 mesi ha portato a casa 3 vittorie e 2 pareggi.

Il suo maestro Dinaro Gesualdo afferma: “Mi ritengo davvero fortunato di avere nella mia palestra una ragazzo così giovane con questo talento e queste qualità, lui è un esempio per tutti gli altri ragazzi che sognano di poter diventare dei pugili”.

L’Edera Boxing Gym Ravenna domenica 18 Luglio alle ore 20.30 a Porto Fuori organizza una manifestazione pugilistica dilettantistica e professionistica dove si batteranno 6 pugili ravennati di cui anche Giacomo Gualdi.