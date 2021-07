Coach Casadei sulla riconferma del capitano Silimbani: “Felicissimo, lo stimo come giocatore e persona”

Come già annunciato in precedenza comincia a prendere forma il nuovo assetto degli Aviators con l’importante riconferma di Jacopo Silimbani dimostratosi in queste ultime stagioni un importantissimo tassello rivestendo nel migliore dei modi i panni del capitano sia dentro che fuori dal campo.

A tal proposito sono queste le parole di coach Marcello Casadei: “sono felicissimo della conferma di Jacopo Silimbani in quanto ho stima nel giocatore ma ancora di più nell’uomo, e la misura di tutto ciò lo può dimostrare la sua importante carriera. Jacopo da vero capitano non si risparmia mai, nemmeno in allenamento ed ha sempre una parola buona per tutti. E’ “maniaco” dei particolari, condizione fondamentale in un ambiente che vuole crescere con i giovani che possono contare su un compagno come lui. Per tutto questo desidero inoltre ringraziare il Presidente Giovannini e Aki Zarifi per il lavoro svolto nella riconferma che genera in me il grande piacere di ripartire da questa fondamentale punto di riferimento”.



Jacopo Silimbani