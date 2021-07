Francesco D’Eusanio, 30enne, della sezione AIA Faenza, arbitrerà in Serie C

Per la prima volta nei 75 anni di storia della Sezione A.I.A. di Faenza (nata nel 1946) nella prossima stagione sportiva ci sarà un arbitro faentino in serie C. Francesco D’Eusanio, 30enne, arbitro dal 2007, libero professionista, già campione in piazza come sbandieratore del Rione Verde, è stato promosso, dopo grandi risultati nel campionato dilettanti in serie C. Francesco D’Eusanio naturalmente si è detto contento e pronto per questa nuova sfida.

Un risultato mai accaduto nella storia della sezione faentina che conta poco più di 100 associati. Lo straordinario successo di D’Eusanio è arricchito dalla promozione, sempre in serie C, dell’Assistente Arbitrale Francesco Tagliaferri.

“Sono pieno di orgoglio per queste promozioni – ha detto il Presidente della Sezione AIA di Faenza, Maurizio Marchesi – un successo frutto della passione e del lavoro dei ragazzi, ma ottenuto grazie all’impegno di chi mi ha preceduto e ad una Sezione unita e coraggiosa. Li ringrazio a nome di Faenza con tutto il mio affetto convinto che per loro sia solo un nuovo punto di partenza per raggiungere obiettivi più grandi e possibili in futuro. A settembre auspico che la stagione riparta regolare e Faenza sarà pronta per un nuovo e nutrito corso arbitri rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi sopra i 14 anni – ha concluso Marchesi”.