Cintura nera per nuovi allievi, si arricchisce il palmares dello Shotokan Karate Club Ravenna

Si arricchisce il palmares dello Shotokan Karate Club Ravenna, sodalizio diretto dal Maestro Alessandro Cilla, c.n.6°dan, con il raggiungimento della cintura nera di altri allievi. Hanno superato la prova Sossio Capasso, Monica Barillari, Simona Federici e Cristina Berci, mentre sono promossi al 2° dan Nicole Luciani, Mauro Passarini, Berardi Raul e Mauro Monti. Salgono così a 64 le cinture nere formate dal Maestro Cilla, ma più importante sarà l’esame per diventare Maestro che sosterranno Alexandru Chirilov e Andrea Mazzotti a fine agosto.

Chirilov è stato due volte Campione del Mondo e quattro volte Campione Italiano, oltre ai piazzamenti mondiali e nazionali,mentre Mazzotti è giunto terzo ai mondiali, terzo in Coppa Italia, primo a un campionato regionale e sul podio molte volte ai campionati nazionali. Vale ricordare che lo Shotokan Karate Club Ravenna è la Società più titolata(è giunta quarta Società ai mondiali di Ferrara) e la più antica dello shotokan, che il suo Maestro è stato Presidente del Comitato Regionale per 12 anni e che è l’unico 6° dan Shotokan Tradizionale in zona.

Le cifre parlano da sole e pure è nota la serietà e l’impegno costante del Maestro Cilla, praticante da oltre 50 anni. Il karate propone principi educativi che sono alla sua base, valori quali autocontrollo e rispetto e disciplina, senza i quali possiamo definire sport di combattimento certe pratiche, ma non Arti Marziali: differenza fondamentale che caratterizza il nostro allenamento, volto ad educare contemporaneamente corpo e mente, in un unicum formativo di una persona che tende al proprio miglioramento costante, praticando a qualunque età senza pericolo per la salute.

Ora gli allenamenti si svolgono presso il parco Urbani, sempre il lunedì e giovedì dalle 18.30, ma diretti alla preparazione fisica in vista di una auspicata riapertura delle palestre a settembre.