Alessandro Lotesoriere è il nuovo coach dell’OraSì Ravenna

Il presidente del Basket Ravenna, Roberto Vianello, ha affidato a Giorgio Bottaro il ruolo di Direttore Generale in sostituzione di Julio Trovato. Per questo la società di viale della Lirica intende ringraziare pubblicamente il Consorzio per il volley, che su richiesta di Vianello ha concesso la disponibilità di Bottaro per un impiego anche a sostegno della pallacanestro.

Contestualmente il Basket Ravenna ufficializza l’ingaggio di Alessandro Lotesoriere come nuovo coach per la stagione 2021/22. Si tratta di un ritorno per il tecnico pugliese, già a Ravenna dal 2015 al 2019 come assistente allenatore. Nato a Monopoli nel 1986, Alessandro Lotesoriere inizia la sua carriera nel 2007 come assistente della squadra della sua città. Poi tre stagioni come capo allenatore a Mola, con cui raggiunge la serie B. Nell’estate 2015 approda al Basket Ravenna in serie A2, dove resta per 4 stagioni, tre come vice di Antimo Martino e una di Andrea Mazzon. Nelle ultime due annate le esperienze alla Fortitudo Bologna e alla Pallacanestro Reggiana, entrambe in serie A1, entrambe al fianco di Antimo Martino.

Ecco le sue prime parole in giallorosso da capo allenatore: “Ho accolto la chiamata del Basket Ravenna con enorme gioia ed entusiasmo. Sono fortemente identificato in questa società, siamo già al lavoro per programmare al meglio delle nostre possibilità la prossima stagione. Ringrazio il presidente Vianello ed il dg Bottaro per questa opportunità e non vedo l’ora di ritrovare presto il mondo Basket Ravenna: di persona e poi al palazzetto, insieme a tutti i nostri tifosi!” Lotesoriere subentra a Massimo Cancellieri, condottiero dell’OraSì negli ultimi due anni, che si è appena accasato al Limoges in Francia.