Cervia, la Asd Calcio Del Duca Grama parte con la stagione sportiva 2021-2022

Prende il via con rinnovato impegno e slancio l’avventura sportiva con la Asd Calcio Del Duca Grama che mette in campo un nuovo progetto, principalmente rivolto ai giovani. Sono stati giorni difficili con la pandemia in atto, dopo la chiusura dell’anno calcistico, che ha messo a dura prova l’organizzazione. La società ha saputo fare squadra e coinvolgere la comunità e trovare le forze e le risorse soprattutto umane per disputare il campionato di eccellenza regionale a 11 squadre, da poco conclusosi.

Il gruppo dirigente ha così ridefinito i ruoli mantenendo quelli della scorsa stagione calcistica:

Presidente Della Asd Calcio Del Duca Grama Gianni Grandu

Vice Presidente Ughetto Cangini

Componenti Del Direttivo: Berti Giancarlo – Fiuzzi Fabio Alberto Mambelli – Missiroli Marcello – Pistocchi Paolo – Posa Alberto – Turci Walter – Zavalloni Vittorio – Zoffoli Roberto. Presidente onorario Luigi Nucci.

Dunque l’organizzazione è già partita e sono state individuate nuove figure e altre riconfermate come la conferma del direttore sportivo Daniele Iuzzolino, e del responsabile del settore giovanile Moreno Farsoni, mentre le due novità riguardano, Candido Farneti che avrà il ruolo di Responsabile tecnico organizzativo dalla prima squadra e tutto il settore giovanile, ed il nuovo allenatore della prima squadra di Eccellenza è stata affidata al giovane Stefano Cassani.

“Come vedete tutte figure sono di un profilo di competenza, conoscenza e professionalità che danno ulteriore fiducia alla partenza della società sportiva che andrà a costituire l’ossatura dei campionati di calcio 2021-2022 insieme allo staff tecnico con particolare attenzione al settore giovanile. – si legge in una nota della società – Grande soddisfazione e rinnovato entusiasmo e motivazione tra il gruppo dirigente, che ora auspica anche una maggiore attenzione delle aziende interessate a sostenerci, delle istituzioni e amministrazioni per un maggior dialogo e vicinanza di chi volontariamente si spende per il bene delle nostre comunità e favorisce aggregazione, formazione e crescita culturale dei tanti giovani e una preziosa coesione sociale in collaborazione delle tante associazioni che vivono del territorio a partire dai Cdz e comitati cittadini. Dunque un polo sportivo importante per il forese che lavorerà sui due comuni di Cervia e Ravenna e si inserirà nella più ampia collaborazione delle progettualità già in atto in questi territori avendo a disposizione due bellissimi impianti sportivi: “le roveri” di Pisignano Cannuzzo e “Sbrighi” a Castiglione di Ravenna. Contiamo di programmare e di dare ulteriore impulso a tutta l’attività importante del settore giovanile, con le attività della scuola calcio, pulcini, esordienti, giovanissimi, juniores e allievi, oltre alla prima squadra di eccellenza che da ulteriore valore e motivazione anche al settore giovanile.”