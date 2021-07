Pallanuoto Ravenna chiude un 2021 difficile e guarda con fiducia al 2022

Come molte altre realtà, anche il mondo della pallanuoto è stato stravolto dalla pandemia da Covid-19. Dopo un 2020 chiuso a fine febbraio senza poi ripartire, la stagione 2021 che tutti aspettavano per la “rinascita” in realtà è stata molto tormentata, spiegano dalla Pallanuoto Ravenna, dal momento che si è potuto ricominciare a svolgere incontri solo dal mese di aprile in avanti, sia per quanto riguarda il livello giovanile sia per quanto riguarda la prima squadra. Per consentire di ricominciare a disputare partite, il comitato regionale della FIN ha organizzato un torneo regionale fra le formazioni aventi il titolo sportivo di serie C, torneo che è poi stato riconosciuto valido dalla federazione nazionale.

Gli incontri sono stati svolti secondo tutte le procedure previste dai protocolli di sicurezza e non si sono registrati inconvenienti di nessuna natura. Ravenna Pallanuoto ha partecipato al torneo ed ha chiuso al quarto posto, pur dovendo rinunciare a tre “senatori”, Aaron Tassi, Dario Baroncelli e Federico Riggio che, per motivi professionali, hanno preferito non prendere parte agli incontri.

Il commento di mister Vladimir Cukic: “Dopo un anno e mezzo senza disputare partite e potendoci allenare solo in maniera parziale, avevamo tutti molta voglia di ricominciare a giocare. Vista la scelta dei nostri veterani, abbiamo schierato una formazione giovanissima, interamente composta da ragazzi del nostro vivaio, che ha comunque saputo tenere testa a squadre molto più esperte e strutturate. Il rischio di accelerare troppo il passaggio in prima squadra per molti dei nostri giovani era concreto, ma devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi e sono riusciti a fare un grandissimo salto di qualità sia dal punto di vista tecnico che fisico”.

Per la cronaca, il campionato è stato vinto dalla formazione di Parma che disputerà uno spareggio contro una squadra campana per la promozione in serie B mentre retrocederanno in serie D, a meno di ripescaggi che appaiono più che probabili, Onda Blu Formigine e Penta Modena.

Il presidente Cesare Bagnari: “Si chiude anche questa stagione che è stata piena di difficoltà e di problemi che, ovviamente, non eravamo mai stati chiamati ad affrontare e che, ci auguriamo, non dovremo affrontare più, quanto meno in questa misura. E’ stato difficilissimo lavorare in queste condizioni, con spazi acqua ridottissimi e regole (giustamente) molto rigide per poter svolgere gli allenamenti. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutto il nostro staff tecnico che ha saputo mantenere alto l’entusiasmo dei ragazzi pur facendo rispettare rigorosamente tutte le regole, così come l’amministrazione comunale e la gestione della piscina che, per quanto era loro possibile, ci hanno dato la possibilità di dare continuità alla nostra attività.”

Ora, spiegano da PR, si sta già lavorando per la nuova stagione, con la conferma della impostazione societaria definita negli ultimi tre anni, tutta mirata alla valorizzazione del settore giovanile ed alla crescita dei ragazzi esclusivamente provenienti dal vivaio interno.

Ancora il presidente Bagnari: “Ci auguriamo che la stagione 2021-2022 rappresenti davvero la ripartenza a tutti gli effetti. Da parte nostra, confermiamo a pieni voti tutto lo staff tecnico, capitanato da Vladimir Cukic e formato da Lorenzo Dradi, Giancarlo Mazzotti, Marta Nardella, Mattia Valentini, Leonardo Veloce e Marco Tassi. Tutti gli allenatori hanno dato prova, oltre che della nota preparazione tecnica, anche della disponibilità e della capacità di adattamento che sono risultate fondamentali per poter lavorare in queste condizioni. Ripartiremo da settembre e stiamo studiando la possibilità di ricominciare l’attività in un impianto diverso, almeno per quanto riguarda le prime settimane nelle quali la piscina comunale resterà chiusa per le attività di manutenzione. Un ultimo e doveroso ringraziamento va ai nostri sostenitori, che non ci hanno abbandonato neanche in questa situazione difficilissima e senza i quali non ce l’avremmo fatta. In particolare Fabio Bilotti, titolare della MAC PORT, main sponsor della squadra, è stata un’ancora di salvezza impagabile.”

Appuntamento dunque ad inizio settembre per una nuova stagione.