Sarà Elena Foresi la seconda palleggiatrice della Conad Olimpia Teodora

Il consorzio per il volley a Ravenna comunica un’altra novità nel roster dell’Olimpia Teodora per la prossima stagione: la seconda palleggiatrice della Conad sarà Elena Foresi. Classe 2000 nata a Montegranaro (FM) e alta 1.80, la marchigiana ha disputato le ultime due stagioni alla Pieralisi Jesi in Serie B2 prima e B1 poi.

“Sono felicissima – commenta Elena –, e quando ho ricevuto la chiamata da Ravenna ho provato una grande emozione. Un po’ di tensione per il primo anno in A2 naturalmente c’è, ma quando ho parlato con lo staff e con il Coach ho percepito molta fiducia nei miei confronti e questa è stata la sensazione più bella. Mi son sentita subito a casa. Ho visto inoltre che qui si lavora molto per far migliorare le giocatrici e, considerando che io ho altrettanta voglia di lavorare per crescere, non potevo chiedere di meglio. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie compagne”.

“Siamo rimasti molto colpiti dalla disponibilità di Elena – spiega il DS Henriëtte Weersing -, che ha dimostrato grande voglia di venire a giocare da noi e di lavorare per crescere. Quando l’abbiamo chiamata per un provino è venuta di corsa e abbiamo avuto la possibilità di vedere sul campo le sue ottime qualità tecniche. Inoltre pensiamo che con in suo metro e ottanta vada a completare bene il nostro reparto palleggiatori. Si tratta di una ragazza molto giovane e con lei confermiamo ancora una volta la nostra attitudine a lavorare con giocatrici che hanno potenziale e voglia di migliorarsi”.