Secondo posto per la squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Faenza ai campionati E-R di promozione

Si è conclusa con la piazza d’onore la stagione sportiva ufficiale della Prima Squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 nel Campionato Emilia-Romagna di Promozione: a vincerlo è stata, come da pronostico della vigilia, la Coopernuoto Carpi, a cui la formazione di Faenza ha tenuto testa fino a quando ha potuto contare sull’intero organico.

Gli emiliani hanno conquistato pertanto il diritto a disputare il prossimo campionato di Serie C, mentre i faentini possono ancora confidare in circostanze originate dal particolare momento che attraversa lo sport, con società che rinunciano o con necessarie ristrutturazioni dei tornei a causa della perdurante attenzione sanitaria.

La quarta giornata di ritorno ha visto la squadra allenata da Massimiliano Moretti imporsi sabato sera sulla Polisportiva Comunale Riccione per 11 a 7 in trasferta nella vasca all’aperto dello Stadio del Nuoto. “La penultima partita era sentita come una finale – commenta il coach -. Riccione aveva 6 punti in meno di noi in classifica e, se avessimo perso quella ed anche la partita del giorno dopo con loro doppiamente vincenti, ci saremmo trovati al secondo posto a pari merito. La nostra squadra si è però dimostrata molto competitiva e unita, concentrata sull’obiettivo di battere Riccione”. L’ultima gara della stagione valida per la quinta giornata di ritorno vedeva la capolista Coopernuoto Carpi ospite domenica pomeriggio a Faenza: con lo scarto minimo è arrivato il successo dei modenesi per 12 a 11.

“Aspettavamo con ansia questo incontro, consapevoli del nostro potenziale, e volevamo riscattare il risultato dell’andata (6 a 11), partita giocata in una situazione molto complicata per noi in quel momento e per questo sapevamo stavolta di poter dare di più – dice Moretti, che per tutta la stagione ha avuto al suo fianco Piero Calderoni -. Abbiamo fatto la miglior partita del campionato mettendo in difficoltà Carpi. Al terzo tempo eravamo in vantaggio per 7 a 5, ma come per tutta questa stagione la mancanza di alcuni titolari, tre per l’esattezza, ci ha penalizzato portandoci a commettere errori di distrazione. E’ l’unico rammarico che ho di questa annata – aggiunge l’allenatore -. Sono fiero del mio gruppo: è cresciuto moltissimo, sia a livello tecnico, sia di comportamento in campo. E’ giusto che sia stata Carpi a vincere il campionato: ha saputo sfruttare il suo organico al meglio. Ringrazio Gregorio Marchi che a pochi giorni dall’inizio del campionato è diventato il nostro portiere titolare, vista la rinuncia del nostro storico portiere, lasciando il suo ruolo di mancino: è stato il nostro miglior giocatore della stagione con le sue parate”.

La classifica finale del Campionato regionale di Promozione dopo 10 giornate: Coopernuoto Carpi 30 punti (a punteggio pieno, promossa in Serie C), Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza 19 punti (6 partite vinte, 1 pareggiata, 3 perse, 92 goal fatti, 81 goal subiti); Polisportiva Comunale Riccione 13 punti; Rari Nantes Romagna Forlì 11; Sterlino Bologna 9; Valmar Novafeltria 4.

Va ricordato che nel settore giovanile le squadre Under 16 e Under 14 del Centro Sub Nuoto Faenza si sono classificate al nono posto dei rispettivi Campionati regionali di categoria.

La squadra con l’allenatore Max Moretti dopo la gara vinta sabato sera a Riccione.