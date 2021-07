Circolo Ravennate della Spada: prima convocazione in azzurro per Martina Bombardi

Una bellissima notizia ha raggiunto in queste ore il Circolo Ravennate della Spada. È infatti arrivata la prima convocazione in azzurro per una delle atlete che hanno maggiormente portato medaglie al sodalizio ravennate nella stringata ma intensa stagione agonistica appena conclusa. Martina Bombardi ha infatti ottenuto la fiducia del Commissario tecnico della spada azzurra Sandro Cuomo, il quale, poco prima della partenza per Tokyo ha infatti diramato le convocazioni per il tradizionale allenamento collegiale under 20 che si svolge ogni anno e che quest’anno sarà a Vigna di Valle dal 5 al 12 settembre.

Grande la soddisfazione per la società presieduta da Angelo Marri che, dopo un anno di enormi difficoltà dovute alle restrizioni pandemiche fortemente impattanti anche sulle attività di allenamento quotidiane, può gioire dei frutti del lavoro silenzioso ma efficace svoltosi dai tecnici che hanno guidato la sala di via Falconieri nell’ultimo anno: il M° Pavlo Putyuatin, e i tecnici Michela Mancinelli e Stefano Lamia. L’occasione di un atleta convocata agli azzurrini, è infatti importantissima per tutta la sala. Martina Bombardi infatti, che peraltro ha appena superato la maturità, confrontandosi con l’ambiente della scherma nazionale ai massimi livelli avrà l’occasione di riportare in sala scherma a Ravenna la sua esperienza trasmettendola agli altri atleti giallorossi.