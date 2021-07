Al Parco dei Mulini di Lugo parte la prima edizione del GP Consulta Lugo Ovest

Il Parco dei Mulini di Lugo, in via don Angelo Ceroni, torna a ospitare un’iniziativa dedicata al ciclismo. Domenica 18 luglio è in programma la prima edizione del GP Consulta Lugo Ovest, raduno cicloturistico autogestito organizzato in collaborazione da Consulta Lugo Ovest e il Comitato Uisp Ravenna-Lugo.

Il ritrovo è presso la sede della Consulta, in via don Angelo Ceroni 12, mentre la partenza sarà scaglionata dalle 7 alle 11.30. La quota di partecipazione è di 3 euro.

Al termine ci sarà la premiazione finale sia individuale che di società in base alle presenze ai Raduni Uisp 2021. Saranno premiate le prime 20 società e la squadra più numerosa.

Prevista inoltre una premiazione aggiuntiva che sarà effettuata lunedì 13 settembre dalle 20 nella sede della Consulta Lugo Ovest.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 7367668 (Tonino Rivola) o la Uisp al numero 0545 26924. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lugo.