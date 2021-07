Completato lo staff tecnico alla guida degli Aviators Lugo

Ad appena un anno di distanza si è ricomposta la coppia composta da Marcello Casadei e dal suo assistente Gabriele Verdi alla guida degli Aviators Lugo. A questo proposito è proprio Casadei a commentare sottolineando che “Gabriele rappresenta per il Basket Lugo, nonostante la giovane età, una risorsa fondamentale per il suo impegno sempre costante ed intenso. Una delle sue peculiarità, fondamentale per il suo ruolo di assistente, è quella di dire le cose quando vanno dette senza nessun tipo di dubbio e con grande serenità. Oltre al fatto di avere una importante cultura e conoscenza dei vari giocatori ed essere in questo campo sempre aggiornato”.

Di questi giorni, inoltre, la notizia di altre importantissime conferme a completare il comparto tecnico rappresentate dal ormai storico preparatore atletico Maurizio Pelliconi e dal fisioterapista Riccardo Pini.

Continua quindi Casadei aggiungendo di essere particolarmente soddisfatto nei confronti dei suoi collaboratori “per la professionalità, competenza e grande disponibilità che caratterizzano l’operato di Maurizio, a Lugo tra l’atro già dai tempi della B, da un lato e la competente professionalità di Riccardo dall’altro che assieme ci mettono a disposizione delle componenti essenziali a completamento di tutto lo staff biancoverde”.