Domenica 18 luglio a Porto Fuori riunione pugilistica con 7 pugili ravennati

L’edera boxing Gym Ravenna in collaborazione con Porto Fuori Boxe e Gordini Boxe Ravenna, domenica 18 luglio organizzano una riunione pugilistica di alto livello. La manifestazione si svolgerà all’ interno della polisportiva di Porto Fuori in via Combattenti Alleati 22 e prenderà il via alle ore 20.30. Nella serata saranno impegnati 7 pugili ravennati di cui anche un professionista, Xhelal Tata della porto Fuori Boxe che incrocerà i guanti nelle 6 riprese da 3 minuti con il toscano Selvaggio Fabio; tra i pugili ravennati ci sarà anche il tredicenne Memishaj Alan della Edera Boxing Gym Ravenna, vincitore del Torneo Nazionale Alberto Mura che incrocerà i guanti con l’imbattuto Diego Manca della pugilistica Valconca.

All’angolo rosso i ravennati. Per l’Edera Boxing Gym Ravenna Alan Memishaj, Giacomo Gualdi, Bekim Arapi; a seguire per l’ ASD Gordini Boxe Ravenna, James Polveri, Alessandro Nuredinovski, Daniele Fiorente e in fine per l’ ASD Porto Fuori Boxe il professionista Xhelal Tata.

“La boxe Ravennate ringrazia per l’ ospitalità il presidente della Polisportiva e vice presidente della Porto Fuori Boxe Secondo Galassi” riporta la nota delle società.