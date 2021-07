“Judo al Parco”: successo per il progetto estivo che ha portato l’arte marziale nei parchi ravennati

Grazie all’impegno ed all’entusiasmo che il team del Kaishi Judo Romagna mette ogni anno nell’attuare il progetto ludico-sportivo “Judo al Parco”, anche la IV edizione si è rivelata un grande successo.

“Manca un solo appuntamento alla conclusione del progetto e sul tatami di “Judo al Parco 2021” e sono già saliti oltre 280 fra bambine/i e ragazze/i- spiegano dal team del Kaishi Judo Romagna. – Le zone interessate sono state quelle dei quartieri San Biagio, Darsena e Alberti. Il progetto supportato dall’ausilio di numerosi volontari di ANMIC e AVIS ODV Comunale Ravenna, mira a diffondere il Judo oltre che come sport olimpico anche come disciplina altamente educativa e formativa se intrapresa in età scolare anche per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Diamo appuntamento a tutti coloro che ci vorranno seguire nell’ultimo incontro, al parco Carlo Urbani per giovedì 22 luglio. Si ringrazia il Comune di Ravenna che oramai da 4 anni autorizza l’utilizzo dei parchi pubblici cittadini per regalare ai bambini, anche nel periodo estivo, la possibilità di divertirsi giocando e praticando sport. Un grazie infinito a tutte le famiglie che hanno permesso la realizzazione del progetto accompagnando di appuntamento in appuntamento i propri bambini. Seguiteci sulla pagina Facebook “Judo al Parco”.