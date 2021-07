C’è anche la ravennate Beatrice Gardini nella squadra di volley under 20 che festeggia la vittoria al Mondiale

C’è un po’ di Ravenna nella vittoria portata a casa ieri, domenica 18 luglio, dalle giovani under 20 del volley femminile. La pallavolista che ha vestito la maglia numero 13 è la ravennate Beatrice Gardini, schiacciatrice classe 2003.

Le azzurrine hanno superato per 3-0 (25-18, 25-20, 25-23) la Serbia in finale, conquistando così il titolo iridato Under 20 dieci anni dopo il successo di Lima ottenuto dalla nazionale allora allenata da Marco Mencarelli.

“L’Italia ieri ha vinto i mondiali under 20 di volley femminile! Una vittoria che ci rende orgogliosi e che è anche un po’ ravennate grazie alla nostra concittadina Beatrice Gardini che fa parte della squadra azzurra nel ruolo di schiacciatrice. Il nostro volley cresce campioni e campionesse! Congratulazioni ragazze e bravissima Beatrice, Ravenna è fiera di te!”, così ha salutato la vittoria delle azzurrine il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale sui social.