Al via il Vip Master di Tennis a Milano Marittima: tra le guest star Massimo Boldi, Gene Gnocchi e Stefano Bettarini

Sarà Massimo Boldi una delle guest-star del Vip Master 2021 in programma questo weekend (venerdì 23 e sabato 24 luglio) al Circolo Tennis di Milano Marittima.

L’evento, organizzato come ogni anno da Mario e Patrik Baldassari, riparte dopo lo stop forzato del 2020 causa Covid e, come sempre, proporrà un ricco bouquet di personaggi famosi che si cimenteranno in partite-lampo da tennis. Tra questi ricordiamo anche Gene Gnocchi, Stefano Bettarini, Vera Gemma ed il chirurgo estetico Alessandro Pasquali.

Quest’anno il Vip Master avrà come partner il marchio Olé Artist, azienda di abbigliamento street-wear con sede a Rimini e Milano, che firmerà tutte le maglie ufficiali dell’edizione 2021.

Si parte venerdì prossimo con l’inizio del torneo alle 20. Alle 22 seguirà la consegna del Premio Ambiente “Vip Amici del mare” a cui seguirà, attorno alle 23.30, il tradizionale buffet all’Hotel Aurelia.

Sabato 24, invece, dopo il buffet del bagno Paparazzi (242), alle 20 ripartono i match fino alle 21, quando Piero Chiambretti condurrà la cerimonia di premiazione. Infine, alle 23.30, il buffet all’Hotel Mare Pineta.

La serata di venerdì sarà trasmessa in diretta Tv su Teleromagna (canale 14 del digitale terrestre), mentre la giornata di sabato sarà in diretta tv su Trc (Canale 15 del digitale terrestre).