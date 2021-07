Grande successo e tanti ospiti importanti per la seconda edizione della Ravenna Basketball Academy

Dopo tre settimane dedicate al miglioramento, affinamento e mantenimento del giovane giocatore di pallacanestro, si è conclusa venerdì 16 luglio, la seconda edizione della Ravenna Basketball Academy. Per l’occasione, presso il Centro Sportivo in via Antica Milizia, 50, sede degli allenamenti, è arrivata la gradita visita del Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che, accompagnato dal Presidente di CSI Ravenna, Alessandro Bondi, ha salutato lo staff e i ragazzi presenti.

Si è trattata di una seconda edizione in cui il progetto, nato a fine giugno del 2020 da alcuni istruttori e allenatori di basket ravennati, per accompagnare i giovani in un percorso di ripresa dopo l’interruzione delle attività sportive a causa del primo lockdown, è cresciuto, fornendo a ragazzi e ragazze, oltre al lavoro tecnico e fisico individuale, anche una serie di interessanti esperienze.

Nelle tre settimane si sono susseguite sessioni video, lezioni di anatomia e cultura dell’alimentazione, racconti sulla storia della pallacanestro, allenamenti con ospiti importanti, come Giorgio Valli, ex allenatore della Virtus Bologna e della Pallacanestro Forlì, oggi impegnato negli Emirati Arabi, e addirittura una degustazione di olio, offerta dallo sponsor Olitalia.

Un altro grande successo con 40 partecipanti, numero chiuso per mantenere il focus sul miglioramento individuale. E oltre ai più giovani, con la presenza di ragazzi e ragazze nati tra il 2010 e il 2004, sul campo si sono allenati anche alcuni senior, tra i quali spicca Stefano Masciadri, giocatore di Serie A2 ed ex capitano del Basket Ravenna.

Oltre allo staff, formato da Fabrizio Ambrassa (Academy Director), Barbara Barzagli (Info & Segreteria), Giovanni Bonaiuti (Marketing Manager), Giulia Casadio (Responsabile organizzativo & Technical skills) e Alessandro Senni (Responsabile tecnico & Skills developer), hanno collaborato Marco Bendoni (Strenght and conditioning Coach), Francesco Casciello (Fisioterapista), Veronica Grifoni (Nustrizionista) e Paolo Svegli (Mental Coach).

Il progetto Ravenna Basketball Academy è realizzato grazie alla collaborazione di Compagnia dell’Albero Pallacanestro, Olitalia e Gym Academy, oltre al fondamentale supporto del Centro Sportivo Italiano di Ravenna.