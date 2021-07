Due giovani ballerini ravennati (d’adozione) vincono i Campionati Europei di Tango Escenario

Ravena Abdyli e Matteo Antonietti hanno vinto a Bellaria, al Palazzo dei Congressi il 18 luglio scorso, i Campionati Europei 2021 di Tango Escenario. Lei albanese ma residente a Ravenna dal 1997, lui di Senigallia ma trasferitosi a Ravenna da diversi anni per amore, hanno rappresentato l’Italia in questi prestigiosissimi campionati.

Non è il primo successo ottenuto da questi due giovani talentuosi ballerini e maestri di ballo innamorati del tango argentino che insegnano a Ravenna, Forlì e Pesaro. Nel 2018 si aggiudicarono il titolo di Campioni d’Europa di Tango Vals e nel 2019 vinsero i Campioni Europei di Tango, Pelando Variacion.

“Con orgoglio possiamo affermare che in Italia e a Ravenna risiedono due fra i più prestigiosi ballerini e maestri di tango del mondo” commentano dalla scuola di Tango “Tangoferoz” – comunicando la vittoria – . In Argentina ed in Uruguay il tango è ben più di un ballo. Sulle rive del Rio della Plata il tango si balla, si ascolta, si parla, un’ esplosione di sentimento popolare ed artistico, un gioco delle coppie fondato sull’improvvisazione, l’eleganza e la passione. Ravena Abdyili, Matteo Antonietti e la loro scuola, la ” Tangoferoz Academy” sono attualmente ai vertici europei e mondiali di questa che oltre ad essere una danza è uno spirito di vita, una scelta di sentimento, arte e passione”.

A consegnare il titolo è stato il giurato Angel Fabian Coria uno dei più grandi ballerini e coreografi a livello mondiale.