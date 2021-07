Faenza. In Supercoppa la Rekico esordisce contro Bologna

Sono stati resi noti i gironi e i calendari della Supercoppa di serie B che si disputerà a settembre prima dell’inizio del campionato. La Rekico è stata inserita nel girone A e sarà la testa di serie numero 3, dato che per questa graduatoria si tiene conto della posizione in classifica della scorsa stagione. Questo il ranking del girone: Libertas Livorno, San Miniato, Rekico, Firenze, Bologna Basket, Empoli, Ozzano e Pielle Livorno.

La Rekico affronterà nei quarti di finale il Bologna Basket, gara che si disputerà al PalaCattani probabilmente domenica 12 settembre alle 18 (nelle prossime settimane saranno comunicati la data e gli orari ufficiali) e in caso di vittoria affronterà in semifinale (mercoledì 15) la vincente di San Miniato – Ozzano. La finale sarà domenica 19. Nell’altra parte del tabellone si giocano Libertas Livorno – Pielle Livorno e Firenze – Empoli. La vincente di questo minigirone si qualificherà per la Final Eight in programma in campo neutro dal 24 al 26 settembre.

Questi gli altri gironi

Girone B: Rimini, Ancona, Cesena, Senigallia, Jesi, Imola, Civitanova Marche, Mintegranaro

Girone C: Omegna, Vigevano, Alba, Oleggio, Sangiorgese, Varese, Legnano, Borgomanero

Girone D: Bergamo, Bernareggio, Cremona, Crema, Pavia, Fiorenzuola, Olginate, Desio

Girone E: Agrigento, Salerno, Sant’Antimo, Ragusa, Reggio Calabria, Torrenova, Pozzuoli, Ischia

Girone F: Vicenza, Cividale, San Vendemiano, Padova, Monfalcone, Mestre, Jesolo, Lumezzane

Girone G: Sebastiani Rieti, NPC Rieti, Cassino, Luiss Roma, Piombino, Formia, Cecina, Avellino

Girone H: Taranto, Roseto, Ruvo di Puglia, Bisceglie, Giulianova, Molfetta, Teramo, Monopoli