Benvenuto Marco Guidone. Ufficiale il primo tassello del Ravenna 21/22

Il Ravenna FC comunica che è stato trovato l’accordo per l’arrivo in giallorosso di Marco Guidone, che ha firmato un accordo che lo legherà ai colori giallorossi per le prossime due stagioni sportive.

Nato a Monza il 17 maggio 1986 Marco Guidone è un centravanti che ha alle spalle una lunga esperienza nel calcio professionistico, dove può vantare oltre 370 presenze tra serie C e B. Tra le sue precedenti squadre ricordiamo Padova, Monza, Pisa, Grosseto, nell’ultima stagione passata al Siena per lui 33 presenze con 17 reti.