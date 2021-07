Basket Ravenna: primo ‘squillo’ della nuova OraSì, da Trieste arriva Andrea Arnaldo

Andrea Arnaldo, guardia classe 2002 di 195 centimetri, è il primo innesto della nuova OraSì per la prossima stagione. Il giocatore arriva dalla Pallacanestro Trieste con la formula del prestito. Nato il a Brindisi, Arnaldo è cresciuto nella squadra della sua città (Aurora), poi il passaggio a Trieste nel 2017 dove ha fatto parte delle formazioni Under 16 e Under 18, collezionando anche alcune apparizioni in prima squadra nella massima serie.

Nella stagione scorsa ha giocato 10 minuti in serie A1, mettendo a segno 8 punti con la maglia alabardata e dal mese è stato in forza alla Pontoni Monfalcone in serie B, giocando 5 gare con un impiego medio di 14 minuti, 5 punti e 1.2 rimbalzi a partita. Per lui anche diverse esperienze nelle nazionali giovanili, ha preso parte all’Europeo Under 16 a Novi Sad, in Serbia nel 2018, oltre alle partecipazioni ai raduni Azzurri di categoria.

Queste le prime parole in giallorosso di Andrea Arnaldo: “Ho scelto Ravenna perché è una società che ha sempre creduto nei giovani e per il progetto tecnico di alto livello che mi ha illustrato il coach. Mi aspetto di crescere ancora, di lavorare ancora di più di quanto fatto finora, di guadagnarmi in palestra la responsabilità che l’allenatore mi ha dato e, come ci siamo detti, tutto quello che succederà avrà le sue basi nel lavoro e nell’impegno quotidiano. Vestire una maglia significa onorarla perché non rappresenta solo una squadra, ma una intera comunità e per questo, anche per rispetto verso i tifosi e tutta la città, so che devo indossarla con orgoglio e dare tutto quello che ho. A Ravenna spero di fare il salto di qualità per entrare nel mondo senior e dare la conferma che la società ha fatto la scelta giusta a credere in me”.

Queste le parole di coach Alessandro Lotesoriere: “Arnaldo era il nostro primo obiettivo nel suo ruolo, siamo molto contenti che la società di Trieste e il ragazzo abbiano sposato il progetto tecnico che gli abbiamo prospettato. Andrea è un atleta molto interessante che sarà in grado di dare qualità e fisicità al nostro reparto esterni”.