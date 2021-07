Il canottaggio ravennate cala il tris, anzi il poker. Sono infatti tre (più uno) i canottieri di Ravenna che questa estate prenderanno parte a manifestazioni internazionali difendendo i colori dell’Italia. Oltre a Marco Prati, che grazie alla vittoria del secondo meeting nazionale si era già guadagnato la convocazione per i Mondiali Junior di Plovdiv (Bulgaria) dall’11 al 15 agosto, altri due giovani ravennati hanno conquistato in questi giorni la maglia azzurra.

Il primo è stato Victor Kushnir che, dopo avere partecipato alle prove selettive del collegiale di Piediluco (Terni), ha convinto i tecnici ed è stato convocato a far parte della squadra nazionale Junior per la rassegna iridata. Ancora non è stata scelta l’imbarcazione di cui farà parte Victor per difendere i colori azzurri. Grande soddisfazione per Victor, fratello di Alexandra, più volte maglia azzurra. Kushnir nel frattempo è stato raggiunto a Piediluco da Marco Prati che, dopo avere iniziato la preparazione del Mondiale in solitaria al bacino ravennate della Standiana, la continuerà assieme al resto del gruppo.

Foto 3 di 4







Agnese Dassani, invece, alla selezioni di Piediluco ha staccato il pass per la partecipazione alla Coupe de la Jeunesse che si terrà a Linz ( Austria) dal 6 all’8 agosto; Agnese gareggerà nel 4 con femminile assieme alla ferrarese Aurora Vassalli e alle toscane Greta Reali e Maria Orzalesi, con timoniera Ginevra Marconcini. La Coupe de La Jeunesse è il secondo evento internazionale più importante a livello europeo per i canottieri under 18, a cui partecipano atleti che compongono la Nazionale B di 15 paesi europei. Un ottimo test per tutti i giovani atleti che aspirano a entrare nella Nazionale A Junior, un ottimo risultato per Agnese che, ricordiamo, è ancora della categoria di età inferiore, quella Ragazzi.

Tre più uno, dicevamo: l’uno non può essere altri che Bruno Rosetti, nato e cresciuto nella Canottieri Ravenna anche se adesso in forza alla Canottieri Aniene. Il trentatreenne ravennate sta infatti per iniziare la sua esperienza ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo. Bruno è il secondo canottiere ravennate a prendere parte a una Olimpiade, dopo Marcello Miani che ha preso parte a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Rosetti gareggerà nel quattro senza maschile, barca che ha contribuito a qualificare a Tokyo e con la quale negli ultimi anni ha conquistato un argento ai Mondiali del 2018, un argento agli Europei del 2020 e un bronzo a quelli 2021. Domani, sabato 24 luglio sarà il suo esordio alle olimpiadi con le batterie: alle ore 5:20 italiane, il quattro senza italiano se la vedrà con Gran Bretagna, Svizzera, Polonia e Canada. I primi due finali, gli altri al recupero.