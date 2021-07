La società Ravenna FC comunica di avere definito l’ingaggio del centrocampista classe 1999 Edoardo Ceccuzzi e l’accordo per l’arrivo in giallorosso di Adamo Haruna, centrocampista classe 2000

Edoardo, che si legherà ai colori giallorossi fino al termine della stagione è cresciuto nel settore giovanile del Perugia, prima di indossare le maglie dei Jesina e Poggibonsi. Nella scorsa stagione in serie D con la Sangiovannese ha totalizzato 31 presenze con 3 reti all’attivo.

Foto 2 di 2



Nato a Lagos, Adamo ha mosso i primi passi nello Spezia prima di passare alla Reggiana con la quale ha registrato 9 presenze in serie C, nelle nel mercato il passaggio in serie D all’Arzachena. Ultima stagione in Toscana, al Siena con 21 presenze e 2 gol.