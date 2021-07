Cervia. Il 29 luglio artisti, musicisti, cantanti in campo per un quadrangolare di Beach Soccer in favore della Fondazione Marco Simoncelli 

Il 29 luglio a partire dalle ore 16 la New Dreams scenderà in “campo”, giocando in spiaggia, un quadrangolare di Beach Soccer a Cervia, presso il Bagno bleck 2.10 del Grand Hotel. Padrino della manifestazione sarà Beppe Carletti dei Nomadi che darà il calcio di inizio della partita.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno interamente devoluti alla Fondazione Marco Simoncelli (https://www.fondazionemarcosimoncelli.it), nata a favore dei soggetti più deboli, sostenendo progetti umanitari in ricordo di Sic, il campione prematuramente scomparso a causa di un incidente sul circuito di Sepang, in Malesia, il 23 ottobre 2011

“Sono felice che si sia mosso qualcosa e che stiamo tornando ad organizzare eventi quasi come prima della pandemia. Sono felice di ricominciare proprio con l’Associazione New Dreams, con qualcuno di loro collaborammo già in passato. Oltretutto sono orgoglioso che questo avvenga sul lungomare di casa nostra, la Romagna”, commenta Paolo Simoncelli, papà di Sic.

Ecco i nomi degli artisti che hanno confermato la loro presenza: Boro Boro, Shade, Andrea Zelletta, Briga, Leo Gassman, Federica Carta e Mydrama, Random, Valerio Mazzei, Aka7even, Alice De Bortoli, Matteo Diamante, PanPers, Astol, Diego Lazzari, Lele Giaccari, GionnyScandal, Jaro, Simone Berlini, Merisiel, Lucy L3in, Matt & Bise, Patrizio Morellato, Sierra.

L’Associazione New Dreams è la nuova realtà di artisti, musicisti, cantanti, personaggi televisivi, influencers e social star che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali e alle raccolte solidali di fondi destinati a realtà territoriali che in modo assolutamente trasparente lavorano a sostegno di progetti sociali, nelle zone dove si terranno gli eventi.

“Siamo molto contenti di supportare il progetto della Fondazione Simoncelli in merito alla realizzazione del Centro Diurno per ragazzi con disabilità cognitiva e con disturbo dello spettro autistico – dice Marco Filadelfia, direttore artistico della New Dreams – il senso primario della New Dreams, grazie al supporto di influencer, youtubers, artisti e personaggi del mondo della televisione, è quella avvicinare i giovani alle tematiche sociali”.

L’appuntamento sarà trasmesso sul canale Twitch di New Dreams (https://twitch.tv/twitch_newdreams), dal quale si potranno effettuare direttamente le donazioni a sostegno del progetto e si potranno seguire i momenti più divertenti in diretta dalla Sala della Musica, dove i vari artisti saranno i protagonisti nelle sere del 28 e 29 luglio dalle 20.30 alle 23.00 circa, e dalla spiaggia.

Il 28 luglio alle 16.00 presso il Bagno bleck 2.10 del Grand Hotel la squadra effettuerà inoltre un allenamento aperto al pubblico.

Tutto questo è reso possibile grazie ai partner dell’iniziativa, in primis lo sponsor tecnico di New Dreams, Givova. Il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora: «Quello tra GIVOVA e la New Dreams è un sodalizio che sono certo si consoliderà nel tempo, rivelandosi un binomio vincente, in nome dei valori sani e positivi dello sport, della solidarietà e dell’amicizia. Credo nei giovani e nella loro energia, e sono sicuro che grazie al supporto di GIVOVA riusciremo a portare avanti tante importanti iniziative solidali e benefiche».

L’Amministratore GIVOVA Giuseppina Lodovico: “Il supporto di GIVOVA è stato determinante per la nascita di questa nuova e giovane realtà. A scendere in campo saranno giovani artisti e rapper tra i più famosi del panorama musicale italiano. La New Dreams riesce a coniugare in maniera concreta lo sport e la solidarietà, due punti fondanti e cruciali del mondo GIVOVA. Siamo davvero orgogliosi di sostenere questa squadra e crediamo in questo progetto che, tramite lo sport, si impegnerà in un serio e reale impegno nel sociale».

Alla realizzazione dell’evento di Cervia ha dato il suo supporto anche Vision of Super e Zancan.

Questa iniziativa ha visto la sua realizzazione grazie anche alla proprietà del Grand Hotel e a Bleck 2.10: “Il Grand Hotel di Cervia è nato esattamente 90 anni fa, era il 1931 – racconta Nicola Pari, proprietario del Grand Hotel e del Bleck 2.10 di Cervia – e quest’anno, un anno di ripartenza per tutti, segna la rinascita anche per questo simbolo della città di Cervia. Il Grand Hotel si riaccende con la sua spiaggia, il bleck 2.10 e siamo felici di ospitare questo grande evento di spettacolo e sport dedicato ai giovani ma non solo. Questa giornata sarà inserita in un cartellone di eventi che animeranno tutta l’estate in attesa di partire con i lavori di ristrutturazione”.

Costo ingresso: 10 euro. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster.it e presso il Bagno bleck 2.10.

Media partner dell’evento Radio Bruno