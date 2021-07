Faenza. Per Riccardo Riviello, ritorno alle origini

E’ Riccardo Riviello la novità del Faenza calcio. Di ruolo mezzala o esterno d’attacco, di buone capacità tecniche, avrà il compito di garantire velocità e spessore alla trequarti biancoazzurra di mister Alessandro Moregola.

Nato a Faenza il 6 gennaio 2000, Riviello non ha però mai vestito i colori biancoazzurri, visto che vive da sempre a Forlì. Qui ha iniziato a giocare a calcio alla Cava, per poi passare alla Virtus Faenza, quindi al settore giovanile proprio del Forlì fino alla juniores. Ha debuttato in Eccellenza a Cotignola, prima di vestire le maglie di Castrocaro, Alfonsine e San Pietro in Vincoli.

“Quando mi ha contattato il direttore sportivo Nicola Cavina, ho accolto con entusiasmo la proposta della società – dice Riviello -. Faenza è una piazza importante in cui si può fare bene. Ritrovo Nicola Manaresi, mio compagno di squadra a Cotignola, che mi darà una mano a inserirmi assieme ad Alessandro Albonetti, che conosco, e a giocatori miei coetanei che ho affrontato da avversario a livello giovanile come i fratelli Lanzoni, Bertoni, Venturelli, Ravagli”.

Come hai trovato mister Moregola?

“Un tecnico preparato, scrupoloso, che ha le idee chiare. Si lavorerà sodo per stare in alto”.

Quale è il tuo obiettivo personale?

“Di dare il mio contributo e di migliorare sotto porta con quale gol in più”.

Soddisfatto il direttore sportivo manfredo Nicola Cavina che sostiene: “La società accoglie con grande fiducia un atleta che rispecchia la nostra identità di gioco. Riviello è un giovane di sicure qualità tecniche e di fisicità adeguata al ruolo che è chiamato a svolgere in campo. E’ il profilo di cui avevamo bisogno dopo la partenza di Missiroli”.