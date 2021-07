Numerosi atleti ravennati qualificati ai Campionati Italiani in programma a settembre Milano

Si è conclusa nei giorni scorsi la lunga fase delle qualificazioni del Campionato Nazionale di tiro a segno 2021. Nel complesso la sezione di Ravenna parteciperà con una nutrita compagine alle finali di Milano, dove Allievi, Ragazzi e Juniores gareggeranno dal 16 al 19 settembre, mentre Senior e Master saranno in gara dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

Per quanto riguarda le carabine, questo il lungo elenco di coloro che si sono qualificati nelle varie specialità e categorie: Silvia Antonicelli, Elisa Chiarucci, Matteo Filippi, Maurizio Fuschini, Matteo Masotti, Margherita Segurini, Riccardo Sintoni, Greta Sophie Smorta, Alessandro Spada, Mirco Spignoli, Federico Staccioli, Giampaolo Zattoni.

Anche diversi tiratori di pistola si uniranno alla spedizione a caccia di medaglie. In primis Mirco Pichetti, atleta di punta in forza alla Nazionale Italiana di Pistola automatica, che concorrerà in ben tre specialità. Chiudono l’elenco Michelangela Zannoni, Giovanni Riccardi e infine Giulia Ceccarello, giovanissimi e promettenti atleti.

“E stato un periodo in cui si sono dovuti conciliare gli allenamenti con orari e procedure compatibili con i vari Dpcm del Governo volti a contenere la pandemia Covid-19 – racconta il presidente della Sezione ravennate, Ivo Angelini -. Nonostante ciò, l’appartenenza di questo sport all’elenco di quelli cosiddetti “di interesse nazionale” ha fatto sì che i disagi siano stati contenuti. Tutti gli atleti quindi hanno potuto continuare ad allenarsi e a partecipare alle gare, dove alcuni hanno ottenuto risultati ai vertici regionali e nazionali, altri con performance altalenanti ma sempre disputate con impegno e passione. Appuntamento quindi a settembre, con un grande in bocca al lupo a tutti”.