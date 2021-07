Triathlon Sprint di Faenza: i risultati gara degli atleti faentini

Domenica 25 Luglio Faenza è tornata ad essere sede dello storico Triathlon Sprint, organizzato per il primo anno da Overcome Triathlon. 14 gli f3 in gara di cui il migliore tra tutti è stato Antonio Cauzo, 13° assoluto e 2° di categoria S4. Poco dopo, in 20° posizione, Roberto Babini, anche lui 2° di categoria M2. Podio di categoria anche per Giacinta Savorani, 1° M3, Davide Montevecchi, 3° M4, e Giovanni Vitale, 2° M6.

Come resoconto delle gare precedenti abbiamo diversi appuntamenti importanti ai quali gli f3 non hanno fatto mancare la loro presenza. Gallina ha centrato il 1° posto di categoria M2 e 22° assoluto in 1h 18′ al Triathlon Sprint di Brasimone, novità assoluta visto che in questa località era sempre stato organizzata la gara su distanza Olimpica (quest’anno week-end di gare con la combo Sprint ed Olimpico).

Brasimone ha visto l’esordio del giovane Giovanni Severi, che ha chiuso in 1h 31′, 56° assoluto e 6°S2.

Gli f3 hanno colorato anche l’edizione 2021 del Campionato Italiano di Triathlon Medio a Lovere: Christian Bernardi con un tempo totale di 4h 48′ è stato il più veloce (15° M3), poi a seguire Dario Cusumano in 4h 56′ (32° M2), Alberto Frattini in 5h 03′ (7° M4), Pier Luigi Turricchia in 5h 09′ (25° M3) ed infine l’inossidabile Giovanni Vitale che in 5h 57′ sfiora il podio di categoria (4° M6).

Per la rubrica “gare quasi impossibili” portiamo all’appello la gara di Alberto Frattini che ha conquistato il meritatissimo podio di categoria (2° M4) ed un buon piazzamento in classifica assoluta (67°) al medio Idroman, una gara ormai storica e famosa per la sua durezza dei percorsi: 2700m di dislivello nei 90km di bici, con un tratto al 15%, e 100m di dislivello nei 20km della corsa.

Infine, a Marina di Grosseto Gessica Sarti, che ha gareggiato sia il Sabato nel Triathlon Olimpico e sia la Domenica, partecipando al Triathlon Sprint, ha ottenuto ottimi piazzamento nonostante i giorni ravvicinati di gare e l’appuntamento con la seconda dose di vaccino, che di questi tempi è un elemento in più da considerare per quanto riguarda gli atleti age-group. Gessica la centrato il Sabato la 17° posizione assoluta e, con un bel 5° posto di categoria, e la Domenica è giunta al 19° posto e ottenendo il gradino più alto del podio nella sua categoria.