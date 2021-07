Faenza. La Rekico inserita nel girone C per la stagione 2021/22. Calendario nelle prossime settimane

La Rekico è stata inserita nel girone C con formazioni emiliano romagnole, marchigiane, abruzzesi e laziali. Queste le avversarie. Per l’Emilia Romagna: Ozzano, Andrea Costa Imola, Cesena e Rimini; per le Marche Ancona, Senigallia, Jesi, Sutor Montegranaro e Civitanova Marche; per l’Abruzzo Giulianova, Teramo e Roseto; per il Lazio Real Sebastiani Rieti, NPC Rieti e Luiss Roma.

Nelle prossime settimane saranno resi noti i calendari.