Mauro Zambelli è il nuovo vice allenatore dell’OraSì Ravenna

OraSì Basket Ravenna comunica di aver raggiunto un accordo con Mauro Zambelli, che sarà il primo assistente di coach Alessandro Lotesoriere nella stagione 2021/22.

Mauro Zambelli, bergamasco classe 1983, ha legato il suo nome a Treviglio, dove è stato vice allenatore a partire dal 2010. Ha condiviso la maggior parte del suo percorso a fianco di coach Adriano Vertemati dando vita ad un ciclo vincente di nove anni, in cui la squadra ha conquistato la serie A2, ha mantenuto la categoria con diverse apparizioni ai playoff, raggiungendo anche la semifinale nel 2019. Nel 2020/21 ha concluso la stagione come capo allenatore.

A Ravenna Zambelli avrà anche un ruolo di primo piano nel lavoro individuale dei prospetti più interessanti del settore giovanile giallorosso.

Queste le sue prime parole in giallorosso: “Sono molto felice di poter lavorare in una città con una grande storia e cultura sportiva, per una società che ha fatto benissimo negli ultimi anni e dove sono passati grandi allenatori. Alessandro Lotesoriere è stata la prima persona che mi ha contattato, ci siamo già incontrati e l’impressione è stata eccellente, un professionista che ha svolto a lungo il ruolo di assistente allenatore e conosce benissimo le dinamiche di lavoro di staff. Io porterò tutta la mia determinazione affinché la squadra possa fare il meglio possibile e cercherò in ogni modo di aiutare il coach a mettere sul campo le idee che ha in testa. Anche con il direttore ho trovato subito affinità per quanto riguarda la visione sportiva e queste belle sensazioni a livello umano sono un valore aggiunto per questa nuova sfida, che è anche la mia prima avventura lontano da casa”.

Il commento di coach Alessandro Lotesoriere: “Sono molto contento che Mauro abbia fortemente voluto sposare il nostro progetto. Parliamo di un allenatore esperto della categoria, che in questi anni ha contribuito in maniera importante ai buoni risultati della sua società e l’auspicio è che possa continuare con noi in questa sua linea vincente”.