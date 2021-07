Traguardo in vista per Andrea Pelo di Giorgio. Dopo 140 km a nuoto nell’Adriatico, arriverà al CerviAmare il 30 luglio

Ormai è ufficiale: Andrea Pelo di Giorgio arriverà allo stabilimento CerviAmare nella mattina di venerdì 30 luglio, tra le ore 10.00 e le 12.00, dopo aver percorso 140 km a nuoto da Pola, Croazia. ACROSS ME, questo il nome del progetto ideato qualche mese fa dallo stesso Andrea, è un’impresa che ha dell’incredibile, e che celebra lo storico legame tra le due località turistiche con la traversata a nuoto più lunga mai compiuta nell’Adriatico.

Nonostante il mare mosso dei primi giorni, che ha creato qualche difficoltà sia ad Andrea che alle due barche di appoggio che lo hanno seguito in questa sfida, le “supposizioni” iniziali dell’ultra-atleta sono state pienamente rispettate: Andrea è riuscito a coprire ben 100 km nelle prime 48 ore, dopo essere partito da Pola lunedì 26 luglio alle ore 17.00.

Saranno in tanti venerdì ad accogliere Andrea allo stabilimento CerviAmare, sul Lungomare D’Annunzio di Cervia, per festeggiare il traguardo di ACROSS ME, un’esperienza che, per le capacità mentali che richiede, è soprattutto un profondo viaggio interiore. Un traguardo però che non segna la fine di questa meravigliosa avventura: è in lavorazione infatti il docu-film omonimo, ideato e prodotto dall’agenzia di eventi e produzioni video FREE EVENT, che sarà presentato con un’anteprima alla 78° Mostra del Cinema di Venezia il prossimo settembre, e poi distribuito a partire dall’autunno.

ACROSS ME è sostenuto da Brand di prestigio attenti a preservare la natura, tra i quali Valfrutta, Volkswagen, Garmin e ENDU. Il progetto ha anche un’importante connotazione ambientale, con l’obiettivo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento del mare legato ai rifiuti e alla plastica, attraverso una raccolta fondi destinata a Sea Shepherd Italia Onlus, associazione che si occupa della salute dell’ecosistema marino con la campagna “Operation Clean Waves”.

L’impresa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Cervia e dell’APT Emilia Romagna e con il contributo della Cooperativa Bagnini di Cervia.