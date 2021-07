Il centrocampo del Ravenna FC si rinforza con Michele Calì

Ravenna FC comunica di avere definito il passaggio di Michele Calì, giocatore che indosserà la maglia del Ravenna FC nella prossima stagione.

Centrocampista polivalente classe 1994 è cresciuto nell’Albinoleffe con il quale ha esordito in serie C (40 presenze tra i professionisti).

In seguito ha vestito le maglie di Caravaggio, Virtus Bergamo in serie D. Dalla scorsa stagione alla Caronnese sempre in serie D con 7 reti realizzate in 35 presenze.