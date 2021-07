OraSì Ravenna Basket. Roberto Villani entra nello staff di coach Lotesoriere

OraSì Basket Ravenna comunica che Roberto Villani sarà il secondo assistente di coach Alessandro Lotesoriere per la prossima stagione.

Villani, nato a Bologna il 29 aprile 1993, inizia il suo percorso di allenatore alla BSL San Lazzaro dove resta quattro anni, occupandosi del settore giovanile prima di entrare nello staff tecnico della prima squadra in C Gold. Poi le esperienze come assistant coach in serie B a Forlì, a Cesena, Giulianova e lo scorso anno al Bologna Basket 2016. Contemporaneamente ha sempre lavorato con i vari gruppi giovanili, dai campionati regionali e quelli Eccellenza, vincendo anche il raggruppamento regionale U20 nel 2017/18 con i Tigers Cesena.

“Le mie prime impressioni sono molto buone – commenta Villani – c’è affinità di vedute con il direttore e l’allenatore, passare dalla serie B alla A2 è un discreto salto di qualità e Ravenna ha tutte le carte in regola per aiutarmi in questo passaggio. Lo stesso Alessandro ha lavorato qui quattro anni ed è tornato in un ruolo importante, a conferma che siamo in una piazza dove si sta bene e si lavora bene. Sono pronto a mettermi al passo della categoria per essere, il prima possibile, un aiuto per il coach e allo stesso tempo continuare ad occuparmi della crescita dei giovani che gravitano attorno alla prima squadra, per aiutarli a colmare il gap tra il settore giovanile e il mondo senior”.

Le parole di coach Lotesoriere: “Roberto è un profilo giovane che ha già maturato esperienze senior da assistente in B e ora affronterà con noi uno step importante verso la serie A2, con l’entusiasmo e la professionalità dimostrata sin dalle prime chiacchierate. Sarà anche coinvolto con il settore giovanile, per mantenere quel trait d’union tra giovanili e prima squadra in cui crediamo molto e che vogliamo rinsaldare giorno dopo giorno”.