Andrea Dall’Aglio ha firmato con la Pallamano Romagna

E’ tutto vero: Andrea Dall’Aglio firma il contratto con la Pallamano Romagna e nella stagione 2021/2022 tornerà alla corte di coach Domenico Tassinari dopo 4 anni.

Il pivot, classe 1992, arriva da quattro stagioni equamente divise tra HC Fondi e HC San Giorgio Molteno. Dopo il biennio latinense in serie A1, la scelta di scendere di categoria che si rivela vincente: in riva al ramo del lago di Lecco pesca il jolly della promozione in massima serie, prima della delusione dell’ultima stagione, condita con la retrocessione.