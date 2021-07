Medaglia di bronzo al ravennate Rosetti anche se ha saltato la finale per Covid. De Pascale: “Una decisione di grande umanità”

Per il il sindaco di Ravenna Michele de Pascale è stata “Una decisione di grande umanità quella presa dal Comitato olimpico internazionale di consegnare, come ai suoi compagni di squadra, anche al nostro concittadino Bruno Rosetti – costretto a sospendere la sua partecipazione alle Olimpiadi a causa del Covid – la medaglia di bronzo”.

“Una scelta – secondo de Pascale – che onora un grande atleta, anche nel rispetto delle tante difficoltà incontrate in questi anni da tutto il mondo dello sport, dai grandi campioni fino ai promotori e lavoratori dello sport di base. Ravenna è molto orgogliosa del risultato raggiunto da Bruno Rosetti – peraltro in una disciplina, quella del canottaggio, di grande tradizione per la nostra città – e riconoscente al comitato olimpico internazionale”.