Stefano Schiumarini del Centro Sub Nuoto Faenza è campione italiano Master nei 200 dorso

Esaltante finale di stagione per i nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 con Stefano Schiumarini laureatosi campione italiano nei 200 metri dorso (tempo: 3’00”10) per la categoria M60.

La bella notizia non è arrivata da sola, perché lo stesso “Schiuma” ha portato a Faenza il posto d’onore nazionale nei 200 misti, mentre un’altra medaglia d’argento se l’è messa idealmente al collo Laura Margotti (categoria M35) nei 50 dorso, aggiungendovi pure il bronzo nei 50 stile libero.

A completare la soddisfazione per la squadra, composta da 23 elementi fra nuotatrici e nuotatori, vanno annotati i terzi posti di Annamaria Chillemi (M40) nei 200 stile libero e nei 200 farfalla, di Nadia Cerchierini (M25) nei 50 rana e di Alessandro Amadei (M35) nei 200 dorso. Oltre ai risultati individuali, il Centro Sub Nuoto Faenza ha ottenuto il sesto posto nella classifica a squadre su 345 partecipanti della categoria F.



Gruppo di nuotatori Master faentini

È la prima volta che il Centro Sub Nuoto Faenza ottiene un numero di podi così consistente da quando esistono i Master. Occorre ricordare che le prestazioni degli atleti della società faentina sono state fatte registrare allo Stadio del Nuoto di Riccione, perché questa è stata la prima (e, si spera, pure l’ultima) edizione dei Campionati italiani di nuoto Master su base regionale, disputata nell’arco di un mese in quasi tutta Italia, a causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme di sicurezza, con l’organizzazione curata dai singoli Comitati Regionali.

La pecca di questi Campionati è stata però la modalità di iscrizione, alternata di regione in regione, al punto da permettere ad alcuni atleti di poter verificare i risultati di gare già disputate altrove prima di decidere a quale gara iscriversi. Nonostante le difficoltà, sono stati oltre 4.500 gli atleti che sono scesi in corsia, in rappresentanza di 345 società sportive che hanno dato vita a questo Campionato “spezzettato” in tutta Italia e poi unito nelle classifiche.Federnuoto si occuperà poi di inviare le medaglie dei primi tre classificati ai Comitati Regionali.

“La stagione agonistica Master 2020/2021 era iniziata con le restrizioni della pandemia, a causa della quale non abbiamo potuto partecipare a manifestazioni fuori dall’Emilia-Romagna – racconta Stefano Schiumarini, che dei Master faentini è anche il coordinatore -. La prima a cui abbiamo preso parte sono stati i Regionali di febbraio, ma il nostro allenatore Yuri Bruschi aveva finalizzato la preparazione per l’appuntamento Master più importante, ovvero i Campionati nazionali su base regionale”.

Può apparire ovvio che Stefano Schiumarini sia soddisfattissimo per il proprio risultato personale, ma a dare maggior valore all’oro italiano è anche il fatto che questo sia arrivato dopo un periodo molto brutto per lui. “Tre mesi e mezzo di assenza dagli allenamenti a seguito di un incidente automobilistico accadutomi in dicembre non mi davano una buona aspettativa per i Campionati nazionali – spiega “Schiuma” -. Con la ripresa degli allenamenti, giorno dopo giorno, mi accorgevo di migliorare, i dolori alle ossa diminuivano e riuscivo a gestire meglio la fatica. Così la speranza di partecipare ai Campionati italiani si è concretizzata. Un oro e un argento costituiscono un vero traguardo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche personale, e non mi riferisco solo a me stesso, ma anche ai miei compagni di squadra che mi hanno sempre sostenuto”.

I Master sono così arrivati a fine corsa per questa stagione. “Alcuni rimangono fra le corsie mentre altri si rilassano fra le onde del mare – conclude il neo campione italiano -. Buone vacanze e tutti pronti a ripartire per il prossimo anno agonistico, più uniti e agguerriti che mai!”.



